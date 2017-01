Triberg Rohrbrüche im Trinkwassernetz früh melden

Schönwald. Werden größere Wassermengen etwa für die Befüllung von Hallenbädern entnommen, stellt sich dies in der Überwachung wie ein Rohrbruch dar. Die Folge ist ein Alarm im System, der das Team der aquavilla in Bereitschaft versetzt und eventuell eine für die Gemeinde Schönwald kostspielige Rohrbruchsuche auslöst. Um solche Fehlalarme zu vermeiden ist es wichtig, dass sich diejenigen, die einmalig oder unregelmäßig eine große Wassermenge aus dem Trinkwassernetz entnehmen vorher mit der aquavilla in Verbindung setzen. Ebenso sollten bei ihr Rohrbrüchen auf Grundstücken gemeldet werden. Auch hier besteht sonst die Gefahr, dass man sich auf die Suche nach einem Rohrbruch macht, der schon längst bekannt ist. Die aquavilla ist erreichbar unter Telefon 07724/ 85981-0 oder per E-Mail unter info@aquavilla.de erreichbar.