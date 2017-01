Triberg "Rockin Vibes" drehen richtig auf

So kommt Keyboarder Arnold Frank beispielsweise aus Hammereisenbach, wohnt aber mittlerweile in Villingen, Sänger Bernhard Czmiel hat seine Zelte in Furtwangen aufgeschlagen.

Schlagzeuger Paul Ketterer ist Rohrbacher und Bassist Michael Spitz kommt aus St. Georgen. Gitarrist Gebhard Fleig aus Tennenbronn hat auch schon bei "No Limit" gespielt.

Richtig harten Rock versprachen die Männer – und sie hielten Wort. Sänger Bernhard Czmiel und die Jungs an den Instrumenten spielten in einem voll besetzten Haus alles rauf und runter, von A wie AC/DC bis Z wie ZZ Top. Bernhard hatte auch zwischendurch mal den einen oder anderen Gig auf Lager und kam bei seiner Arbeit so richtig ins Schwitzen. Wenn man den Besuchern glauben darf, freut sich schon jeder auf den nächsten Einsatz der Band.