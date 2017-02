Triberg Risse sind nicht zu übersehen

Die Straßensanierung war in der Vergangenheit jedes Jahr ein Thema im Ortschaftsrat Gremmelsbach, sie ist es in diesem Jahr und wird den Ortschaftsräten auch in Zukunft erhalten bleiben. Für 2017 ist die Straßenunterhaltung Investitionsschwerpunkt.

Triberg-Gremmelsbach. Als erbärmlichen besorgniserregenden Zustand kennzeichnete in seiner Einleitung Ortsvorsteher Reinhard Storz die Situation in der ersten Sitzung im neuen Jahr. Unter dem starken Frost hat die Verschleißdecke schwer gelitten. Viele alte Risse sind wieder aufgebrochen.

Der Ortsvorsteher setzte die Sanierung so früh im Jahr auf die Tagesordnung, damit die Haushaltmittel so effektiv wie möglich eingesetzt werden können.