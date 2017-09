Triberg Reiseberichte, Kömödien und mehr

n Am 19. Oktober geht es weiter im Seniorenkino mit dem Film "Tulpenfieber". Das Amsterdam des Goldenen Zeitalters ist besessen von einer botanischen Sensation: der Tulpe. An den Grachten floriert der Handel mit den kostbaren Zwiebeln, die schon bald mehr wert sind als Diamanten. Die Spekulanten bieten horrende Summen für Exemplare, die sie noch nie zu Gesicht bekommen haben. In diesen hitzigen Zeiten verliebt sich der arme Maler Jan van Loos DeHaan in Sophia, die bildschöne Frau seines reichen Auftraggebers. Eine leidenschaftliche Affäre beginnt. Um gemeinsam in ein neues Leben aufzubrechen, schmieden sie mit Hilfe von Magd Maria einen überaus riskanten Plan. Es fehlen nur noch die nötigen Gulden. Jetzt hängt alles von einem kühnen Geschäft an der Tulpenbörse ab, von der teuersten Zwiebel überhaupt, der "Admiral Maria", eine weiße Tulpe mit roten Streifen.