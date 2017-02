Triberg Reise in eine vergangene Zeit

Lavaspektakel hautnah

Der Film über dieses Stückchen Erde ist tief beeindruckend. Rau, wetterumtost und kaum besiedelt oder auch faszinierend und dramatisch, so könnte man Island kurzerhand beschreiben. Doch in diesem einzigartigen Land steckt viel mehr, denn dieses Lavaspektakel inmitten des Nordatlantiks bietet reichlich von dem, was im dicht besiedelten, urbanisierten Zentraleuropa kaum mehr zu erkennen ist. Ein Besuch Islands ist wie eine Reise in eine längst vergangene Zeit.

Hier erlebt man wilde ungezügelte Natur, sei es nun in Form von atemberaubender Landschaftsszenerien, urwüchsigen Wassermassen oder stetiger wechselnder klimatischer Bedingungen. Zischend und brodelnde heiße Quellen führen dem Zuschauer die enorme Macht des Erdinnern vor Augen.