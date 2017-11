Triberg Regen kann Andrang nicht bremsen

Vielfältig war das Angebot allemal. Es gab bunte Katzen und Hunde aus Gips modeliert und bemalt. Pflanzsteine aus Ton und wie man hier weihnachtliche Gestecke herrichten kann sowie viele verschiedene florale Arbeiten. Aber die Fülle der Auswahl reichte noch weiter, Adventskränze und vorweihnachtliche Deko aus Reisig, Holz, Filz oder Wolle.

Perlensterne konnten erworben werden, Schutzengelkettchen, Schmuck aus alten Uhren oder Engel aus Treibholz, die Ideen für Geschenke waren überwältigend. Eigens wegen der handgestrickten Socken in allen Größen und Farben kamen Käufer auf den Nußbacher Weihnachtsmarkt, doch auch Mützen und Schals konnten erworben werden.

Der weihnachtliche Flohmarkt, ein Stand der Nußbacher Chorgemeinschaft, bot von gut erhaltener Adventsdekoration über Weihnachtliche Figuren aus verschiedenen Materialien bis Kerzen in allen Formen und Größen an. Oder die Frauengemeinschaft die da Jahr über eifrig Marmeladen oder Holundersirup herstellte und hier zum Verkauf anbot. Mit dabei auch die Bastelgruppe um das Projekt "Las Torres" – schöne Weihnachtskarten, Kalender oder Sterne, hier griffen Käufer gerne zu.

Jugendkapelle stimmt ein

Das Jugendrotkreuz aus Triberg stellte sich außer ihrem Angebot von Kaffee und Kuchen auch als Ersthelfer zur Verfügung, darüber war Anna Welke beruhigt. Dass es aber keine Zwischenfälle gab, beruhigte sie noch mehr.

Zum ersten mal beteiligt sich die Klasse 8b der Realschule Triberg. Eifrig und mit viel Freude waren sie mit dem Verkauf ihrer Bastelartikel und aber auch die Crêpes oder die Suppe beschäftigt. Die Produkte vom Imker fanden ebenso Absatz wie die Handarbeiten, Stirnbänder und Stulpen, im Rathaussaal. Hier war auch der Stand der Schwarzwälder Seifenmanufaktur, die liebevoll verpackten Stücke boten einen echten Blickfang.

Gut frequentiert wurde dieses Jahr auch wieder "My Schoki". Ob Pralinen, Nikoläuse, große und kleine Schokoladetafeln, alles lockte zum Kauf. Süßes und pikantes je nach Geschmack lud zum erwerben ein, so bot der Nußbacher Kindergarten Weihnachtsgebäck oder Linzertorten an und die Käserei vom unteren Hohnenhof ihre würzigen Käsesorten. Bei Gaisburger Marsch, Brutzelfleisch im Fladenbrot, Grillwürste, heisse Seelen, Bratkartoffeln mit Kräuterdip, Flammkuchen, Schaschlik Chicken Nuggets, Striiwwli, Raclette und vieles mehr hatten die Besucher die Wahl beim Mittag- oder Abendessen. Die Nußbacher Vereine waren natürlich wieder alle mit dabei, sie halfen auch beim Aufbau, bei der Verlegung der Leitungen für Wasser oder Strom.

Zum Rahmenprogramm zählte auch der Auftritt der Grundschüler aus Triberg – Chor und Bläserklasse mussten wegen Regens in den Pfarrsaal ausweichen. Trotzdem waren zahlreiche Zuhörer dabei und es gab für die Kinder kräftigen Applaus.

Zu Beginn der Dunkelheit spielte die Jugendkapelle vorweihnachtliche Melodien und schon kamen Nikolaus und Knecht Rupprecht mit Geschenken. Diese wurden gerne angenommen.