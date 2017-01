Triberg Raumschaft präsentiert sich auf CMT

Heimischen Schinken, eine sehr gute Besucherresonanz sowie hochrangigen Besuch gab es bereits in den vergangenen Tagen am Messestand des Ferienlandes Schwarzwald auf der CMT. "Die Besucher informierten sich bislang insbesondere über das Ski-Langlaufen, Mountainbiken und Wandern im Ferienland und deckten sich zahlreich mit unseren Booklets, Reiseführern und Postkarten ein", freut sich Ferienland-Geschäftsführer Julian Schmitz.

Darüber hinaus zeigten die Besucher der Fachmesse großes Interesse an zwei in Schonach anstehenden traditionsreichen Wintersport-Veranstaltungen: Der Rucksacklauf am Samstag, 11. Februar und der Schwarzwaldpokal am Samstag und Sonntag, 18./19. März. Zu den Urlaubsbroschüren servierte das Ferienland am Messestand unter anderem hausgemachten Schwarzwälder Schinken, den die heimische Metzgerei Rieckmann aus St. Georgen verköstigt. Der schmeckt auch Landesminister Guido Wolf, der auch dem Ferienland-Stand einen Besuch abstattete. "Darüber haben wir uns sehr gefreut. Wir wollten ihm das Ferienland Schwarzwald als attraktive Ganzjahres-Urlaubsregion schmackhaft machen – das ist uns sehr gut gelungen", so Schmitz, der mit dem Verlauf der Messe bislang "sehr zufrieden" ist. Der Minister wurde am Tag der Eröffnung von Karl Rombach MdL (CDU), Landtagsabgeordneter des Wahlkreises Villingen-Schwenningen, begleitet und besuchte mit diesem zusammen mehrere Stände der auf der Messe vertretenen Urlaubsgemeinden aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis. Ein Ziel waren die erwähnten Gemeinden Schonach, Schönwald, Furtwangen und St. Georgen, die sich zum Ferienland Schwarzwald zusammengeschlossen haben, um ihre Urlaubsangebote besser vermarkten zu können.

Bad Dürrheim und Königsfeld sind ebenso mit eigenen Ständen präsent. "Ich freue mich darüber, wie engagiert und positiv sich die Gemeinden aus unserer schönen Heimat auf der CMT präsentieren. Wir laden herzlich zum Urlaub im Schwarzwald-Baar-Kreis ein", sagt Rombach. Der Tourismusverbund der Gemeinden Schönwald, Schonach, Furtwangen und St. Georgen war bei der zweitägigen Sonderausstellung "Fahrrad- und Erlebnisreisen" mit einem Counter auf der Fläche des Schwarzwaldstandes vertreten und empfängt interessierte Besucher noch bis zum kommenden Sonntag am eigenen Stand auf der Fläche des Schwarzwaldstandes in der Halle 6 (Stand C 54).