Triberg Rauchmelder schlägt an

"Was ist hier los, brennt es wirklich?", fragten sich Nachbarn und Passanten besorgt. Nach kurzer Zeit kamen die ersten Feuerwehrmänner wieder heraus und sagten etwas von Fehlalarm.

"Wir mussten die Tür einer verschlossenen Wohnung aufbrechen, weil ein Rauchmelder anschlug", informierte Kommandant Jens Wallishauser auf Anfrage. Die Bewohner seien verzogen und niemand hatte einen Schlüssel. An einem der fünf Rauchmelder war die Batterie fast am Ende, darum fing er an laut zu werden. "Es wäre besser, die Leute würden regelmäßig ihre Feuermelder überprüfen und neue Batterien einbauen", mahnt der Kommandant.

"Als wir die Signale hörten, riefen wir sofort unsere Vermieterin in Stuttgart an", erzählt der Mieter im Erdgeschoss. Er habe auch einen Generalschlüssel, doch der passte nicht, weil unlängst das Schloss auswechselt wurde. "Wir rechneten mit einem Brand, darum riefen wir die Feuerwehr", sagte der Mieter zum Abschluss.