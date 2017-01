Triberg Räumdienst (nmk)

Denn während ein Bereich kaum Straßenglätte aufweist, könne das am anderen Ende von Schönwald bereits anders aussehen. "Da helfen nur Erfahrungswerte", so der Bauhofleiter. Zwei große Schneefräsen, sowie eine kleine und ein Unimog stehen den Schönwälder Mitarbeitern zur Verfügung. Zusätzlich seien private Dienstleister – überwiegend Landwirte und Bauunternehmer – im Einsatz.

Ähnlich ausgestattet ist die Gemeinde Schonach. "Wir haben sechs Schneepflüge im Einsatz", erklärt Ansgar Paul, Leiter des dortigen Bauamtes. "Einer gehört der Gemeinde, die fünf anderen sind von Fremdfirmen." Bislang sind die Schneemassen noch leicht zu händeln. "Das ging spurlos an uns vorbei", sagt Paul im Hinblick auf den momentanen Neuschnee.

Zwischen fünf und sieben Uhr morgens rücken bei Schneefall die Mitarbeiter aus, bei starkem Schneefall noch früher. In der Nacht hingegen gibt es keine Bereitschaft. Denn irgendwann, so Paul, müsse auch mal Schluss sein. Dabei ist ein Umstand für die Schonacher Mitarbeiter besonders erfreulich. "Wir haben den großen Vorteil, dass die Durchgangsstraße vom Kreis geräumt wird", meint der Leiter.

Doch dass es beim Winterdienst nicht nur um das Schneeräumen geht, darf laut Paul nicht außer Acht gelassen werden. Oftmals werde unterschätzt, dass auch wegen Glättegefahr gestreut werden muss.

In Triberg kümmern sich neun Mitarbeiter um schneefreie Straßen. "Immer drei von ihnen haben Bereitschaft", sagt Bauhofleiter Hubert Kienzler. Mit insgesamt sechs Fremdräumern, drei großen und drei kleinen Eigengeräten sowie einer Schneefräse ist der Bauhof bestens gegen die Schneemassen gewappnet.

Lediglich drei kleinere Unfälle ereignen sich an den ersten beiden Tagen

Freie Straßen im Raum Triberg freuen indes vor allem die Autofahrer, die dort unterwegs sind. Laut Polizei gab es an den ersten zwei Schneetagen im neuen Jahr lediglich drei kleinere Unfälle. In Triberg kam eine Frau ins Schlingern und prallte mit dem Auto gegen eine Leitplanke und ein Schild. In Schönwald kam eine Fahranfängerin auf der Kreisstraße 5728 von der Fahrbahn ab und rammte beim Gegenlenken ein anderes Fahrzeug. Auf der Feldbergstraße in Schonach hingegen fuhr ein 67-Jähriger zu weit nach links und streifte ein entgegenkommendes Auto. Bei allen Unfällen blieben die Beteiligten unverletzt. "Da hatten wir schon schlimmeres", kommentiert ein Sprecher des Polizeipräsidiums Tuttlingen die wenigen Unfälle.

Bslang liegt alles im grünen Bereich – darin sind sich auch die Leiter der Bauhöfe einig. Verglichen mit anderen Wintern fordert der diesjährige die Mitarbeiter nicht in dem Maße, wie es in vergangenen Jahren der Fall war. "Die schlimmsten Winter waren für mich 1998/99 und 2005/2006", erinnert sich etwa Hock. Von November bis ins Frühjahr habe es damals geschneit.

Doch auch wenn der Winter jetzt noch gemäßigt verläuft: Bei starkem Schneefall könne nicht immer überall alles sofort weggeräumt werden, mahnt Hock. "Jeder tut eben, was er kann", sagt er. "Und der Winterdienst ist ein harter Job."