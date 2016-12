In der Asklepios Klinik in Triberg findet am morgigen Sonntag ab 20 Uhr ein Weihnachtskonzert des Klarinetten-Quintetts der Jugendmusikschule St. Georgen-Furtwangen statt, bestehend aus Tobias Huck (von links), Julia Hock, Georg Jehle, Nicole Bauseler und Carolin Fässler. Das Programm beinhaltet unter anderem Werke von Ludwig van Beethoven und Wolfgang Amadeus Mozart. Es werden auch Weihnachtslieder gespielt. Die Leitung übernimmt an diesem Abend der ehemalige Städtische Musikdirektor Ignatius Patscheck. Der Eintritt ist frei. Foto: Veranstalter