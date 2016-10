Triberg Publikum genießt Vorpremiere im "Provinzkino"

Kleines Kino, großes Programm. So beschreibt man die Situation bei den Triberger Kronenlichtspielen am eindrucksvollsten. Nun wäre es sicher keine Überraschung, wenn Margarete und Anton Retzbach diesen Film am Donnerstag präsentieren würden.

Ein echter Knaller war dagegen der Sonntag, denn das "Kalte Herz" flimmerte bereits da über die riesige Kinoleinwand. Doch damit nicht genug, fand sich zum Ende des Films auch noch Regisseur Johannes Naber mit zwei Begleitern des Verleihs "Weltkino" im Saal ein und diskutierte mit den Besuchern. Viele Szenen seien tatsächlich an Orten im Schwarzwald gedreht worden. Manche dagegen im Studio in Babelsberg, wo der Aufbau der Kulissen einfacher gewesen sei, verriet der 1971 in Baden-Baden geborene Künstler. Ganz nebenbei kam man auf das Thema Kuckucksuhr zu sprechen. "Eigentlich tut es mir fast leid. Diese wunderschöne Uhr sollte eigentlich eine tragende Rolle spielen in einer Szene – und nachdem sie dann doch zu lang wurde, hat man sie gestrichen und nur die Uhr noch kurz gezeigt", so Naber. Überrascht zeigte er sich vom Engagement der Familie Retzbach mit ihrem kleinen, kuscheligen "Provinzkino", in dem solch interessante Dinge wie eine Vorpremiere vor dem eigentlichen Kinostart stattfänden.

"Was würden Sie sagen, wenn ich behaupte, dass die Erbauer dieser Uhr im Publikum sitzen?", kitzelte Anton Retzbach den Regisseur. Der glaubte zunächst kein Wort. Allerdings konnten ihn Conny und Ingolf Haas überzeugen.