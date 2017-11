Triberg Prüfung hat keinen Einfluss auf Bürgermeisterwahl

Wenn das Landratsamt zwischenzeitlich seinem Widerspruch stattgeben und zu dem Ergebnis kommen sollte, dass seine Bürgermeisterbewerbung hätte zugelassen werden müssen, bestehe eine "hohe Wahrscheinlichkeit", dass die Wahl wiederholt werden müsse. Möckesch bemängelt währenddessen das Vorgehen der Stadtverwaltung mit drei Dienstaufsichtsbeschwerden gegenüber Bürgermeister Gallus Strobel. Auch hier stehen nach Möckeschs Aussagen die Stellungnahmen noch aus. Gegenteilige Behauptungen durch Strobel halte er für falsch.

Dieter Lang fordert Aussetzung der Wahl

Für eine weitere Facette im skurrilen Vorgeplänkel der Bürgermeisterwahl sorgt aktuell auch Klaus-Dieter Lang. Der Triberger fordert gar die Aussetzung der Bürgermeisterwahl. Der Grund: Mit der Beschränkung des maximalen Bewerbungsalters als Bürgermeister auf das 67. Lebensjahr würde eine deutliche Diskriminierung der älteren Bürger stattfinden.

Dies erklärt Lang in einem Brief, der an den Wahlausschuss der Stadt Triberg sowie an das Landratsamt geschickt wurde. Er sieht darin eine "massive Verletzung der demokratischen Grundordnung", nach der jeder ungeachtet seines Alters, Standes und Konfession ungehindert leben und sich um öffentliche Ämter bewerben könne. "Gleichzeitig wird gegen das Gleichbehandlungsgebot verstoßen, bei den Bundestagswahlen gibt es diese Beschränkung nicht", heißt es in dem Schreiben. Lang hält die Wahl daher für ungültig – auch unabhängig von den Konflikten rund um die Bewerbung von Möckesch. Er fordert deshalb die Aussetzung der Wahl, bis die Rechtslage endgültig geklärt sei.

Die Resonanz auf das Schreiben fällt seitens der Stadtverwaltung knapp aus. "Es liegt kein Schreiben beziehungsweise Einspruch vor, auf den wir rechtlich reagieren müssten", erklärt Hauptamtsleiterin und Wahlausschussvorsitzende Barbara Duffner auf Anfrage. Sie verweist hierbei auch auf den Paragrafen 46 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, in dem die Alterseinschränkung des Bewerbers festgelegt sei. Die Bürgermeisterwahl werde deshalb natürlich stattfinden.