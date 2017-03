Triberg Prüfung am Tagesgeschäft orientiert

Am Handwerk begeistern Nock außerdem die Abwechslung der Aufgaben und der Kontakt zu anderen Menschen.

Dass sich die dreieinhalbjährige Ausbildungszeit am Tagesgeschäft orientierte, kam dem Absolventen besonders bei der praktischen Abschlussprüfung im Februar zu Gute. Dort erhielten die Prüflinge eine unbekannte Liste an Kundenwünschen, die sie in zwölf Stunden an anderthalb Tagen umsetzen mussten. Nach diesem praktischen Aufbau folgten ein Fachgespräch, diverse VDE-Messungen und Gerätemessungen. So reichten die geforderten Tätigkeiten beispielsweise von der Installation einer Großküchen-Lüftungssteuerung bis zur Programmierung einer computergesteuerten Lichtanlage auf Smart-Home-Basis.

Bereits im November des vergangenen Jahres gab es eine Theorieprüfung. Doch nicht nur am Ende seiner Lehre glänzte Michael Nock mit Topleistungen, sondern auch bei den Zwischenprüfungen zählte er zu den Besten. Diese machten am Ende ebenfalls 40 Prozent der Note aus.

Belohnt wurden diese Bemühungen mit der Einladung zum Kammerentscheid. Dort werden die Aufgaben noch mal schwieriger und gleichzeitig die Zeit reduziert. "Ich möchte noch mal so gut wie möglich abschneiden", freut sich Nock auf die kommende Herausforderung. Auch einen Besuch der Meisterschule zieht der talentierte junge Mann in Erwägung. Mit einem guten Notendurchschnitt erlange man dadurch sogar die Fachhochschulreife.

Äußerst stolz und zufrieden zeigte sich auch Betreuer Heinz Bertsche im Namen des ganzen Unternehmens: "So etwas wünscht man sich natürlich im Betrieb."