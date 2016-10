Triberg Prozess der Schrumpfung nicht tatenlos zusehen

"Wir haben seit einem Jahr einen Pfarrgemeinderat mit 20 Mitgliedern und einem Seelsorgeteam, der für das Gemeindeleben in den fünf Pfarreien zuständig ist", erklärte Kammerer und verwies auf die Einladung Jesu, im "Weinberg des Herrn mitzuarbeiten".

"Jeder von uns ist zur Mitarbeit gefordert, denn das christliche Grundverständnis fordert diesen Einsatz. Durch das zweite Vatikanische Konzil darf sich jeder zum priesterlichen Dienst im sogenannten kleinen Priestertum berufen fühlen", zitierte er engagiert. Dabei spielen die verschiedenen Dienste in der Gemeinde eine tragende Rolle.

Kammerer erläuterte die verschiedenen Dienste: Die Glaubensweitergabe, die Mithilfe bei der Erstkommunion- und Firmvorbereitung und den Gottesdienst und den Dienst am Nächsten. "Wir wollen dem Schrumpfungsprozess nicht tatenlos zusehen", appellierte er an die Anwesenden und lud ein, auch neue Ideen in den drei Aufgabenbereichen miteinzubringen. Dabei verwies er auf die angebrachten Stellwände, die die bereits vorhandenen Aktivitäten der fünf Pfarreien aufzeigten. Ein kurzer Filmausschnitt aus der Reihe "Katholisch für Anfänger" der Erzdiözese Freiburg zeigte die vielfältigen Facetten der Gemeindeteams: Die Freiburger Dompfarrei beispielsweise stellte ihre Gemeindearbeit von den Ministranten bis zu den Senioren vor. Dabei wurde offensichtlich, wie wichtig es sei, einfach miteinander zu reden, sich wertzuschätzen und gemeinsam ein Ziel zu verfolgen. In einem Gemeindeteam übernehme jeder einzelne Christ eine "leitende Funktion", er gibt der Leitung ein Gesicht, indem er sich mit seinen Talenten und Fähigkeiten einbringen kann.

Im Anschluss an den Filmimpuls lud Kammerer zu einem Gedankenaustausch ein, von dem die Teilnehmer regen Gebrauch machten.