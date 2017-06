Triberg Profis des SV Triberg verlassen Zweite Bundesliga

Dass dabei einige Vereine nicht mehr mitspielen wollten ist das Ergebnis, das zur Gründung der deutschen Ringerliga mit fünf (Profi-)Vereinen führte, wie Sportvereins-Geschäftsführerin Barbara Pfaff mitteilte.

In ihrem Bericht ging sie hart ins Gericht mit einigen Ringern des Vereins, die es mit Zusagen offenbar nicht allzu genau nahmen und die auch nicht bereit seien, finanzielle Zuwendungen leistungsbezogen zu erhalten. Trainer Mike Schäuble sei "amtsmüde" geworden und wollte zum Saisonende mit einem dritten Platz aufhören, was ihm auch gelang, leider auf Kosten der Oberliga-Mannschaft, die nur knapp dem Abstieg entging.

Einen neuen Trainer präsentierten die Wasserfallstädter recht schnell. Mit Kai Rotter hat man seit rund 15 Jahren erstmals wieder ein Eigengewächs in der Ecke. Doch nach den neuen Richtlinien des DRV muss der Trainer zunächst mindestens eine C-Trainer-Lizenz nachweisen. In diesem Jahr bietet der Südbadische Ringerverband aber keines an, daher gilt eine Ausnahmeregelung.