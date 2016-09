Triberg Produktion verfolgen

Triberg-Gremmelsbach. Der Seniorenkreis Gremmelsbach lädt zum Ausflug am 6. Oktober ein. Abfahrt in Triberg am Marktplatz ist um 9.45 Uhr, in Gremmelsbach-Dorf um 10 Uhr. Dazwischen gibt es die üblichen Zusteigmöglichkeiten. Ziel ist Trigema in Burladingen. Dort gilt das Prinzip der "Gläsernen Fabrik".