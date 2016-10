Triberg Probe am Feißenhof fordert alle Kräfte

Erschwert wurde der Löschangriff durch eine nachempfundene Rauchentwicklung und fehlendes Licht, weshalb ein Notstromaggregat und ein Beleuchtungssystem in Betrieb gesetzt wurden. Bewährt habe sich dieses erst kürzlich beim Dachstuhlbrand im ehemaligen "Schlossberggebäude" in Schonach, schilderte Haberstroh.

Weitere Feuerwehrmänner waren für den Verkehrsunfall, für den ein alter Opel geopfert wurde, abgestellt. "Mit speziellem Werkzeug öffnen die Männer die Frontscheibe, um die Erstversorgung durch den Notarzt zu gewährleisten", erklärte Haberstroh, der die Übung mithilfe einer Lautsprecheranlage für die rund 40 Zuschauer kommentierte. Zuvor musste das Fahrzeug gesichert werden. Spektakulär war auch die Öffnung der Fahrertüre mit dem Spreizer. Erst danach konnte der Dummy aus der gefährlichen Situation befreit werden.

Währenddessen war eine andere Gruppe damit beschäftigt, eine Wasserversorgung vom nahegelegenen Brandweiher an der Heidensteinstraße für den Zimmerbrand im Hof aufzubauen. Unter Atemschutz erfolgte über eine Leiter die Brandbekämpfung im Innenbereich und die Bergung der Jugendlichen. Auch wenn alles sehr schnell zu gehen schien, betonte Haber-stroh, dass nicht immer die Geschwindigkeit maßgeblich sei, sondern auch andere Faktoren eine wichtige Rolle spielten.

Mit rund 30 Kräften war die Abteilung fast komplett. "Im Ernstfall sieht es natürlich mit dem Personal nicht so dick aus", gestand Haberstroh. Im Ernstfall würden jedoch die Wehren aus Triberg und Gremmelsbach sofort mitallarmiert. "Zusammen ist es dann doch eine stolze Anzahl an Feuerwehrmännern", so der Abteilungskommandant. Bereits seit 111 Jahren gebe es in Nußbach die Tradition, dass die Feuerwehrleute nach der Hauptprobe von der heimischen Trachtenkapelle am Gerätehaus abgeholt werden, erzählt Haberstroh im Gespräch mit unserer Zeitung.

Ortsvorsteher Heinz Hettich lobte die Kameradschaft sowie die Schlagkraft der Abteilung Nußbach und sicherte bei der Versammlung im Pfarrsaal, die sich an die Probe und den Umzug anschloss, die Unterstützung des Ortschaftsrats zu.