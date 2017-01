Triberg Premiere für die Wintergenusstouren

Schönwald/Schonach/Furtwangen/St. Georgen. Auch wenn bei der Premiere der Schnee fehlte und von romantisch verschneiten Landschaften weit und breit keine Spur war, sollte der Winterabend trotzdem etwas Außergewöhnliches werden. Familie Göller aus der Ferienlandstadt St. Georgen wurde auf die Veranstaltung aufmerksam und buchte die Premiere für sich. "Wir dachten gleich, dass das ein schönes Weihnachtsgeschenk für meine Eltern wäre", erzählt Daniela Göller. Sie wurde von Organisatorin Ilse Behrendt aus Schonach am Schönwälder Kulturdenkmal Reinertonishof begrüßt.

Dort wartete auch schon Jungbauer Sebastian Duffner mit seiner Pferdekutsche auf die Familie, die es sich in dem gemütlichen und mit Pelzen und Decken ausgestatteten Gefährt bequem machte. "Noch schöner wäre es natürlich mit einem echten Schlitten", so Ilse Behrendt. Dazu fehlte aber nun mal der Schnee. Nicht nur die Kinder Alessandro und Yannik Göller konnten den Start der gemütlichen Kutschfahrt am späten Nachmittag kaum erwarten, auch die beiden Zugpferde, ein Edelhaflinger und ein echter Schwarzwälder Fuchs, schienen sich sichtlich auf einen Ausritt zu freuen.

Bevor es losging, versorgte Sebastian Duffner seine Gäste aber noch mit heißen Getränken, denn der Genuss sollte ja nicht zu kurz kommen. Da kein Schnee liege, sei die Pferdekutsche auf den Straßenverlauf angewiesen, schildert Ilse Behrendt. Also ging es zunächst das Weißenbachtal hinauf, anschließend in Richtung Blindensee und Vogte, bevor die Sebastian Duffner die Pferde auf einen Waldweg im Blindenwald lenkte.