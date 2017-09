Triberg Preis für Förderung und Kundennähe

Gegen harte Konkurrenz gelang es der bisherigen Volksbank Kinzigtal und der Volksbank Triberg, sich in ihrer jeweiligen Wertungskategorie unter den besten drei Fördermittelvermittlungsbanken in Baden-Württemberg zu platzieren.

Der Vorstandsvorsitzende Manfred Kuner konnte die beiden begehrten Fördermittelpreise aus der Hand des Generalbevollmächtigten der L-Bank, Walter Weik, im Rahmen eines Festakts in Stuttgart-Fellbach in Empfang nehmen. Dabei zeigte sich die Fördermittelbank beeindruckt, dass sich beide Fusionsbanken bereits dreimal in den vergangenen Jahren unter den Top drei in Baden-Württemberg behaupten konnten. Die Auszeichnung untermauert, so Kuner, die Kundennähe der Bank, die professionelle Unterstützung und Förderung aller Investitionsvorhaben bei Handwerk, Handel und Gewerbe sowie im privaten Wohnungsbau.