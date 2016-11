Triberg Polizei warnt vor sogenannten "Benzinbettlern"

Triberg. Die Täter standen am Freitagvormittag, gegen 11.40 Uhr, mit einer schwarzen BMW-Limousine an einer Parkbucht an der Bundesstraße 500 am Ortsausgang Triberg in Richtung Schönwald. Sie bettelten bei einem vorbeifahrenden Autofahrer um Benzin. Der Mann reagierte richtig, ging nicht auf die Forderungen ein und verständigte die Polizei. Trotz eingeleiteter Suche konnten die Männer nicht mehr festgestellt werden. Die Polizei bittet die Verkehrsteilnehmer, solche Sachverhalte umgehend zu melden, damit Fahndungsmaßnahmen eingeleitet werden können, auch wenn sie in diesem Fall erfolglos waren. Bei den Benzinbettlern handelt es sich zumeist um überregional agierende Gruppierungen, die es nur auf Bargeld abgesehen haben.