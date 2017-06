Triberg. Ein A-Klasse Mercedes ist im Verlauf des Mittwochs am Ende der Friedrichstraße, unterhalb des Waldsportsplatzes in Triberg von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer angefahren und beschädigt worden. An der hinteren, linken Stoßstangenecke waren blaue Lackantragungen vom Verursacherfahrzeug erkennbar. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 1500 Euro. Hinweise werden an den Polizeiposten Triberg, unter der Telefonnummer 07722/10 14, erbeten.