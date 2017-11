Triberg Planung nimmt Formen an

Zwei Kinder aus Furtwangen, fünf aus Gutach, 75 aus Hornberg, zwölf aus Reichenbach, 17 aus Niederwasser, 79 aus Schonach, 33 aus Schönwald, zwei aus St. Georgen, 24 aus Nußbach, drei aus Gremmelsbach und drei aus Vöhrenbach sprächen für die Vielfalt an Herkünften, doch selbst sechs der 76 Triberger Schüler seien auf den Bus angewiesen.

Viele der Schüler blieben mittlerweile freiwillig an der Schule, um in Ruhe die Hausaufgaben erledigen zu können, so Sandmann. Daher sprächen sich mittlerweile alle zuständigen Gremien einschließlich Lehrerkonferenz und Gesamt-Elternbeirat für die Ganztagsschule aus, die an vier Wochentagen mindestens eine siebenstündige Betreuung beinhalte.

Susanne Muschal (SPD) stellte fest, dass die Schule damit offene Türen einrenne, da dies die einzig mögliche Konsequenz sei. Klaus Wangler zeigte auf, dass die CDU stets hinter der einer solchen Maßnahme stehe. "Aber warum wurden wir nicht früher über diesen Prozess informiert?", fragte er. Die Antwort: "Wir wussten nicht, ob wir von allen Gremien grünes Licht erhalten würden", beteuerte Sandmann. Bürgermeister Gallus Strobel ergänzte, dass es ein sehr zäher Prozess gewesen sei. Zudem sei er gesundheitsbedingt lange ausgefallen, betonte der Schulleiter.

Klaus Nagel (FWV) sah die Notwendigkeit, denn "eine Mensa muss an der Schule sein, außerdem muss man mit der gesellschaftlichen Entwicklung gehen", wusste er. Allerdings zeigte er ein generelles Problem auf: das Personal. Einen Großteil hofft die Schule durch ehrenamtliches Engagement von Vereinsmitgliedern auffangen zu können. Doch hier war seitens Ute Meier (SPD) zu hören, dass das nicht einmal an der kleinen Grund- und Hauptschule Triberg klappe. Zudem brauche man Personal zur Speisenausgabe.

Der Gemeinderat schloss sich dem Ziel der Schule einstimmig an.