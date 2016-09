Triberg Pfarrfest sorgt für Hochbetrieb auf Kirchplatz

Gleich zu Beginn des Pfarrfestes traten die heimischen Musiker in Aktion. Unter der Leitung von Wolfgang Borho präsentierte die Musik- und Trachtenkapelle ein abwechslungsreiches Konzert, das zum Glanzpunkt des Tages wurde.

Anna Herdner führte originell durch das vielfältige Programm und rief gegen Ende sogar ihren Vater zum Singen ins Musikzelt. Josef Herdner zögerte nicht lange und sang zur Melodie der Blasmusikkapelle begeistert die Tiroler Nationalhymne "Dem Land Tirol die Treue". Als Zugabe erklang als Höhepunkt das Badnerlied, und der Beifall der Zuhörer wollte kein Ende mehr nehmen.

In seiner Dankesrede schwärmte Thomas Mertens, Mitglied im Pfarrgemeinderat, nicht nur vom einmaligen Sommerkonzert der Trachtenkapelle, sondern auch vom schönen Wetter, mit dem die katholische Kirchengemeinde bei ihrem Fest verwöhnt wurde. "Ich wurde gefragt, warum am neuen Dorfbrunnen so wenig Wasser fließt", machte das Pfarrgemeinderats-Mitglied auf das dünne Rinnsal aufmerksam, das aus dem Brunnen fließt. "Es hat schon lange nicht mehr geregnet", versuchte er eine Erklärung zu liefern, ohne zu ahnen, dass sein Wunsch nach Regen schon wenige Stunden später in Erfüllung gehen sollte.