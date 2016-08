Das Pfarrfest findet am Sonntag, 4. September, auf dem Kirchplatz in Nußbach statt. Beginn ist um 10.30 Uhr. Triberg-Nußbach. Es gibt wieder Mittagstisch, Kaffee und Kuchen, einen Bücherverkauf, eine Tombola und den Basar vom Frauenkreis St. Sebastian. Die Nußbacher Ministranten verkaufen außerdem Waffeln. Um 11.30 Uhr beginnt das Mittagskonzert der Musik- und Trachtenkapelle Nußbach. Der Veranstalter bittet um Sachspenden für die Tombola und für den Büchermarkt. Elektrogeräte können nicht angenommen werden. Abgabemöglichkeit ist ab Montag, 29. August, im Kindergarten von 7.15 bis 12.45 Uhr. Der Veranstalter bittet zudem um Kuchenspenden. Diese können am Sonntagmorgen auf dem Kirchplatz abgegeben werden. Der Erlös komme der Schuldentilgung zu Gute.