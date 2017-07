Triberg Pfarrbücherei jetzt in neuen Räumen

Auch die Kapelle müsse weichen, aber sie wird ins Erdgeschoss des Pflegeheims St. Antonius verlegt. "Der derzeitige Gemeinschaftsraum wird nach hinten um acht Meter Länge vergrößert", informierte Strobel.

Heimleiter Norman Herr bestätigte, dass dann nahezu 100 Senioren in Rollstühlen den Gottesdienst in der neuen Kapelle besuchen können, die ganz hinten entstehen wird. Der große Gemeinschaftsraum wird mit schalldichten Schiebe-Wänden abgetrennt und je nach Bedarf vergrößert. "Dem Vorstand vom Sozialwerk Schwarzwald war es sehr wichtig, dass die kleine Kapelle tagsüber von außen begehbar ist", betonte Strobel weiter.

Zudem freue er sich riesig über die Jugendfeuerwehr, die sich bereit erklärt hatte, den Bücherei-Umzug zu übernehmen, betonte Strobel. Fast drei Stunden lang schleppten die jungen Leute mit einigen aktiven Feuerwehr-Männern Regale und Stühle ins neue KÖB-Domizil. Auch ein Feuerwehrauto mit Anhänger kam dabei zum Einsatz.

Anschließend wurden die eifrigen Helfer von Norman Herr zum Essen ins Pflegeheim eingeladen. Von der Stadt bekommen sie zusätzlich eine Spende für einheitliche Feuerwehr-Kleidung, wie Strobel versicherte.

Auch zahlreiche Heim-Angestellte halfen in ihrer Freizeit dem Bücherei-Team beim Umzug. "Ich baue jetzt alles auf und bin damit in wenigen Tagen fertig", versprach Frank Fenski den KÖB-Frauen. Wenn dann alle Umzugskisten leer und alle Regale gefüllt sind, wird die Bücherei am neuen Standort eröffnet.

Ottilie Kaye und Heike Hund konnten bereits den Eröffnungstermin bekannt geben. Am Freitag, 21. Juli, wird in der Schulstraße 7 um 16.30 Uhr neu eröffnet. Die Ausleih-Termine bleiben gleich wie bisher: Jeden Mittwoch von 16.30 bis 18 Uhr und jeden Freitag von 16.30 bis 19.30 Uhr.