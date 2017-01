Triberg Patrozinium mit wichtiger Botschaft

Zur Aufführung kommt die neu einstudierte Messe in G von Lorenz Maierhofer. Lorenz Maierhofer ist 1956 geboren und hat in den ersten Wochen des Jahres 2015 diese Messe komponiert. Diese Zeit ist in Europa charakterisiert von Terroranschlägen und kriegerischen Polarisierungen. Es sterben Menschen und viele sind auf der Flucht. Er will mit dieser Messe die Glaubensbotschaft der Liebe und des Friedens, textlich und musikalisch in zeitloser und immer aktueller Weise von christlicher Zuversicht zum Tragen bringen.

Aufgeführt wird die Messe mit Unterstützung eines Streicherquartetts, bestehend aus Musiklehrern der Musikschule St. Georgen/Furtwangen.