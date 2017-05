Triberg Partnerschaft wird groß gefeiert

Ein vorläufiges Programm konnte Stadtmarketingleiter Nikolaus Arnold ebenfalls bereits in der jüngsten Gemeinderatssitzung vorlegen. Das beinhaltet am 8. Juni die eigentliche Geburtstagsfeier mit einen Festakt auf dem Marktplatz und weiteren Programmpunkten bis zur Abendveranstaltung im Kurhaus. Die beiden weiteren Tage sind eher kulturelle Bereicherungen, begonnen bei der moderierten Tunnelfahrt bis hin zur Teilnahme am Trachtenumzug.

Die Stadtverwaltung schlug dem Gemeinderat vor, im Haushalt 2018 für die Freiern 50 000 Euro einzustellen. Man sollte gegenüber der Gastfreundschaft der Franzosen keineswegs zurückstehen, sondern dieselbe Unterstützung bieten. Zugleich wolle man sich unter Einschaltung des Europaabgeordneten Andreas Schwab um Zuschüsse kümmern. Bürgermeister Gallus Strobel erhofft sich dabei eine EU-Beteiligung von 50 Prozent. "Wir wissen schließlich, wie man Zuschussanträge stellt", schmunzelte er. Schon zum 45. Geburtstag habe man 20 000 Euro erhalten.

Ratsmitglied Klaus Wangler (CDU) erklärte für seine Fraktion, man werde das Programm mittragen, wobei ihr eine Entkoppelung vom Schinkenfest lieber gewesen sei. "Man hätte ja auch das Stadtfest um ein Jahr verschieben können", argumentierte er.

Klaus Nagel (FWV) äußerte ebenso leichte Bedenken wegen des Riesentrubels, fand aber die Partnerschaft sei eine wichtige Sache. 50 000 Euro sei schon ein heftiges Wort – man nehme aber gerne Fördergelder der EU. Dann sollte man aber auch die Fahne der Gemeinschaft zeigen, forderte nicht nur er.

Auch Susanne Muschal (SPD) hätte eine Entkoppelung vom Schinkenfest begrüßt, konnte sich aber dennoch mit dem Termin anfreunden.

Nikolaus Arnold zeigte auf, dass vor allem die Franzosen sehr angetan seien vom Termin. Bedenken hatte Ute Meier (SPD) auch dahin gehend, dass die Größe des Zeltes nicht ausreiche. "Wir haben im nächsten Jahr ein doppelt so großes Zelt und das Kurhaus ist auch noch da", entkräftete Strobel diesen Einwand. Einstimmig schloss sich der Gemeinderat den Ausführungen der Stadtverwaltung an.