Triberg (rtr). Die Partei "Alternative für Deutschland" AfD hält trotz des Widerstands im Triberger Gemeinderat daran fest, ihre Aufstellungsversammlung Mitte Mai in Triberg auszurichten. Wie die AfD-Landesgeschäftsführerin Anastasija Koren auf Anfrage erklärt, werde noch auf eine positive Rückmeldung der Stadt Triberg gewartet, dass das Kurhaus als Veranstaltungsort zur Verfügung stehe. Die AfD sieht sich aber siegesgewiss. Schließlich, so Koren, handle es sich beim Kurhaus um ein öffentliches Gebäude, das eine solche Nutzung durch Parteien zulasse. Stattfinden soll die Aufstellungsversammlung nun am Wochenende 13. und 14. Mai im Triberger Kurhaus.