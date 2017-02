Triberg Parade der Schönsten der Schönen

Seit nun fast 70 Jahren treffen sich beim "Wieberkaffee" die Schönsten der Schönen. Bereits Anfang der 1950er Jahre wurde das feminine Spektakel vom damaligen Narrenboss, August Schäfer, ins Leben gerufen und war von Beginn an ein absolutes Highlight in der Triberger Fasnetsszene. Alles, was Rang und Name hatte, nahm diesen "Pflichttermin" im Café Schäfer wahr, nicht nur um zu feiern, sondern auch, um Präsenz zu zeigen. "Selbst reservierte Plätze waren von den Frauen meist hart umkämpft", wie Konditormeister Claus-Dieter Schäfer zu berichten weiß.

Die in der Mitte der 1990er Jahre erfolgte Verlegung der "Wieberfasnet" in die Zunftstube tat dem Erfolg der Veranstaltung keinen Abbruch.

So war es auch heuer nicht verwunderlich, dass der närrisch geschmückte Raum wieder mit den lieblichsten Frauen aus Triberg und Schonach, gefüllt war. Die Emanzipationswelle geht an dieser Veranstaltung bisher völlig vorbei, denn Männer sind hier nicht nur verpönt, sondern sogar unerwünscht. Deshalb musste sich auch Starfotograf Norbert Kessler ebenfalls in eine "Schönheit" verwandeln, damit er die Models ins rechte Licht setzen konnte.