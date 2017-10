Triberg Parade der PS-starken Flitzer aus Turin

Allerdings die Meisten nur kurz – um sich vom Chef des Autohauses Kürner, Rolf Kürner, den Stempel auf ihrer Liste geben zu lassen. Jedoch stellte auch der eine oder andere Fahrer fest, dass er etwas zu flott unterwegs war – und verharrte kurze Zeit auf dem Rathaus-Parkplatz.

Doch nicht nur Fahrer und Vertreter des Autohauses fanden sich auf dem Marktplatz ein.

Auch einige Liebhaber des spektakulären Rennsports hatten den Weg gefunden, um die Rennfahrzeuge zu sehen. Nicht alle waren begeistert, waren doch viele Fahrzeuge eher unauffällig. Doch einige Male dröhnte es gewaltig, wenn einer der richtigen Knaller einfuhr. Leider ließ sich kein Stratos sehen, doch – wie ein Fan feststellte – er habe noch nie so viele Delta integrale kurz nacheinander im Vorbeifahren gesehen – da muss doch etwas sein. Er wolle am Sonntag nach Rust fahren, wo dann alle Legends zu sehen sind. Etwas mehr als eine Stunde dauerte es, bis sich (fast) alle Fahrzeuge ihren Stempel abgeholt hatten, zwei brachen wegen technischer Probleme ab. Dann war der Spuk so schnell vorbei, wie er begonnen hatte.