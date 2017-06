Triberg-Gremmelsbach. Der Ortschaftsrat Gremmelsbach kommt am Montag, 12. Juni, ab 19 Uhr zusammen. Hierzu trifft man sich am Dorfgemeinschaftshaus Gremmelsbach zu einer Ortsbesichtigung, anschließend geht es zum Friedhof in Gremmelsbach. Beratungspunkte sind im Dorfgemeinschaftshaus die Besichtigung und Abnahme der sanierten Toilettenanlagen mit der entsprechenden Kostenabrechnung. Auf dem Friedhof in Gremmelsbach steht die Urnenwand-Erweiterung auf der Tagesordnung. Dort geht es um eine Prüfung von Möglichkeiten zur Anlage eines Baumgräberfeldes. Weitere Punkte sind Fragen der Bürger sowie Bekanntgaben der Ortsverwaltung Gremmelsbach.