Triberg Oldtimer und offene Geschäfte locken

Nachmittags musizierten Wolfgang "Schorle" Schyle und Rebecca Peschke von der Schonacher Kultband "Wombats" auf hohem Niveau im Kurhaus. Mit Bratsche, Geige und Gitarre und mit zweistimmigem Gesang interpretierten sie Rock- und Pophits aber auch Folk-Rockmusik gaben sie zum Besten. Für den richtigen Beat sorgten sie nebenbei noch mit Rasseln und Cajons.

Unter den ausgestellten Fahrzeugen, die allesamt ein H-Kennzeichen trugen und damit mindestens 30 Jahre alt sind, war alles zu finden. Das Spektrum reichte vom 1913 erbauten Ford T-Modell mit seinen 20 PS, über historische Unimogs bis hin zu schnellen Minis, dem NSU Fabrikat Prinz TT oder schicken BWM- und Audimodellen. Während einige Oldtimerhalter gegenseitig ihre Fahrzeuge musterten, erläuterten andere interessierten Besuchern die Details ihrer Autos, zudem waren an allen Schilder angebracht, die auf die Besonderheiten hinwiesen.

Ab 13 Uhr startete der verkaufsoffene Sonntag, der vom Forum Handel und Gewerbe organisiert wurde. Pünktlich dazu zogen Wolken auf und ein kurzer Regenschauer folgte. Bei der TV-Handballjugend, die seit Jahren auf dem Marktplatz bewirtet, wurde trotz des Zeltes auch ein Schirm über die Fritteuse gespannt, damit der Regen nicht ins Fett tropfte. Nach kurzer Zeit ließ der Schauer jedoch nach und sogar die Sonne ließ sich blicken.

Auch wenn anfangs nur wenige Besucher in den Geschäften und auf dem Marktplatz zu sehen waren, wurde es im Laufe des Nachmittags immer voller. So konnten die Besucher unter anderem schöne Dinge bestaunen oder sich mit den neusten Schuhkollektionen und Sportartikeln einkleiden. Geöffnet hatten auch der Drogeriemarkt, drei Kleidergeschäfte in der Hauptstraße sowie die örtlichen Cafés, Wirtshäuser und Supermärkte. Unterhalb des Wasserfalleingangs war die Nachfrage nach Dirndl und Trachtenmode passend zur Oktoberfestzeit groß.

Auf dem Marktplatz bildete sich allmählich eine Schlange am Stand der Handballer und vor allem viele Touristen hörten dem Fanfarenzug zu, der vom Burggarten auf den Rathausplatz gekommen war und seinen zweiten Auftritt an diesem Sonntag absolvierte. An einem Crêpesstand und einem Süßigkeitenwagen standen vor allem Kinder an. Die neusten Automodelle präsentierte in diesem Jahr nur das Autohaus Kürner. Ausgestellt waren Fiats und Jeeps.

Der stellvertretende Vorsitzende des Forums Handel und Gewerbe und Inhaber des Schuh- und Sporthauses Rapp, Markus Cariboni, äußerte sich zufrieden über den verkaufsoffenen Sonntag. "Es ist immer Frequenz da", so Cariboni, der aus Erfahrung einräumt, dass die Veranstaltung stets auch vom Wetter abhängig sei. Zudem sei er davon überzeugt, dass das Oldtimertreffen und der verkaufsoffene Sonntag gut harmonieren.