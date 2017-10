Triberg Oldies werden stets sehr gerne gehört

In der Asklepios-Klinik war diesmal das Duo "Two Voices" zu Gast. Zu den Patienten gesellten sich auch einige Gäste von außerhalb.

Triberg. Richard Schuster, auch Ritschy genannt, hat mit seinen witzigen Ansagen die Anwesenden gleich auf seiner Seite. Da schmunzelt er über seine singende Begleiterin, die in ihrer Thermoskanne Kamillen- und Salbeitee mit Honig dabei hat. Er hebt sein "Alkoholfreies" in die Höhe. Ute Herchenbach lacht dazu und verkündet, dass der Tee gut für ihre Stimme sei, aber scheußlich schmecke.

Sie haben Lieder dabei, die so ganz im Sinne der überwiegend älteren Zuhörer sind. Diese waren zu Glanzzeiten der Beatles, Rolling Stones und Elvis in ihren Jugendjahren. So konnten viele die Texte zu "Help" oder "Nother man" abrufen und mitsingen.