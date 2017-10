Triberg Oktoberfest im Waldsportbad mit Aqua-Zorbing

Triberg. "Die Veranstaltung findet in einem großen beheizten Festzelt statt", kündigen Simone und Lutz Lorbeer an. Das Kiosk/Bistro-Team vom Waldsportbad bietet bayerische Schmankerl an. Für die jüngeren Gäste gibt es auch Zuckerwatte und Lebkuchenherzen. Es besteht für die Festgäste zudem die Möglichkeit, in Aqua-Zorbing-Bällen sich auf dem Wasser zu bewegen. "Wir würden uns über viele Besucher in Dirndl und Lederhose freuen", betonen Simone und Lutz Lorbeer.