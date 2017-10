Triberg Nur gelegentlich Schuldnern gemahnt

Schulkinder wurden von zu Hause beauftragt einzukaufen, bezahlt wurde am nächsten Sonntag nach dem Gottesdienst. Ganz selbstverständlich war da das Geschäft geöffnet. Gelegentlich musste Frau Haas die Schuldner mahnen, ihre Zahl blieb aber überschaubar, erinnert sich Heinrich Haas, ein Enkel.

Der Verkaufsraum war, neben dem Gasthaus Rössle, auch Treffpunkt der Einwohnerschaft, eine Nachrichtenbörse im Kleinen. Die Standardfrage habe gelautet: "Nieme wore, nieme g´storbe?" (Niemand geboren, niemand gestorben?)

In diesem Geschäft war lange Zeit auch die einzige offizielle Telefonzelle im Dorf. Das Gerät musste noch mit einer Kurbel in Betrieb gesetzt werden. Die Telegramme mussten sofort zu jeder Tageszeit ausgetragen werden, Anrufe hatten mehr Zeit, weitergegeben zu werden.

Während des Zweiten Weltkriegs war hier auch eine der Butterabgabestellen. Für das Schauspiel "Die heilige Elisabeth", das die Katholische Jugend von Nußbach im "Rössle" aufführte, gab es hier die Eintrittskarten. So stand Emilie Haas täglich mit Gremmelsbachs Einwohnern in Kontakt. In heißen, trockenen Sommern war die Quelle für den Brunnen im Haus die einzige in der Dorfmitte, die noch Wasser lieferte, selbst die im Seelenwald blieb aus, so dass sich Nachbarn mit Wasser von der Familie Haas versorgen mussten.

"Landbestellbezirk Gremmelsbach"

Auf andere Art hielt Salomon als Briefträger mit den Gremmelsbachern die Verbindung, und so blieb er der Nachwelt in Erinnerung. In jungen Jahren trat er den Postdienst an, ihm wurde der "Landbestellbezirk Gremmelsbach" zugeteilt, er erlitt zweimal in frühen Jahren einen Sturz vom Fahrrad und brach sich jedes Mal den Arm, was ihn vom Kriegsdienst im Ersten Weltkrieg befreite.

Unter den erhaltenen Akten ist die der "etatmäßigen Anstellung", das heißt der Verbeamtung als Landbriefträger. Die Urkunde ist "Im Namen und im Auftrage der Großherzoglich Badischen Regierung" vom "Kaiserlichen Ober-Postdirektor und Geheimen Ober-Postrath" am 12, Januar 1894 ausgestellt. Das Gehalt des Anwärters betrug 640 Mark im Jahr, zusätzlich 72 Mark als Wohnbezirkszuschuss. Seine gewissenhafte Arbeit brachte ihm am 1. April 1915 die Beförderung zum "Ober-Briefträger". In den Krisenjahren der Weimarer Republik am 23. Oktober 1923 wurde er vorübergehend in den einstweiligen Ruhestand versetzt. Das gesetzliche Wartegeld stand ihm aber weiterhin zu.

Seine Gewissenhaftigkeit, im Anstellungsvertrag eine der Voraussetzungen, wurde sprichwörtlich. Auf ihn war Verlass. Er war angesehen bei seinen Vorgesetzten, beliebt bei seinen Kollegen, geschätzt von seinen Mitbürgern. Erzählt wurde im Dorf, jemand habe ihn gebeten, Backhefe aus Triberg mitzubringen. Er hatte schon einen großen Teil des Rückweges zurückgelegt, als ihm diese wieder einfiel. Er machte kehrt und kaufte in Triberg die Hefe.

Oft kam er erschöpft, weil von Schneebahnen im Winter keine Rede sein konnte, nach Hause, von durchnässten Kleidern und Schuhen nicht zu reden. Er wusste natürlich auch Abkürzungspfade zu nutzen. Eine seiner festen Gewohnheiten war, vom Brunnen vor der Gummambs einen Schluck Wasser zu nehmen. In Erinnerung blieb in der Familie ein Ausspruch von ihm, wenn er sich als Postbeamter mit einem Bahnbeamten verglich. Der bekomme Freifahrscheine, er nicht einmal kostenlos eine Briefmarke.

Salomon Haas führte in dienstfreien Stunden ein ausgeprägtes Privatleben. Er hatte Regale voller Bücher, ausnahmslos christliche Erbauungsliteratur, die er in einer Bücherwand sorgfältig nummeriert hatte. Er war auch Mitglied eines Bücherbunds. Ebenso gehörte er einer Gebetsbruderschaft an.

Er war ein treuer, regelmäßiger Gottesdienstbesucher, Vorbild für die ganze Familie. Auch der Besuch der Werktagsmesse gehörte für Frau Emilie dazu, wenn die Witterungsverhältnisse es zuließen. Der Weg führte am frühen Morgen über ein dürftiges Brücklein, im Winter in Kälte und Dunkelheit. Die Familie stiftete die Kerzen für den Christbaumschmuck in der Kirche. Das Haus war an Fronleichnam besonders liebevoll geschmückt: eine Augenweide. Blumen auf dem Prozessionsweg, gestreut, das war stets Brauch. Am Haus der Familie Haas war ein kleiner Blumenteppich angelegt, in diesen Jahren eine absolute Ausnahme.

Vier Kinder entstammten der Ehe: Alfons (geboren 1900) Organist und Chorleiter in Zimmerholz (Stadtteil von Engen), später Rektor in Rielasingen, Emmingen ob Egg, zuletzt in Freiburg, Elisabeth (1903) Schwester im Franziskanerinnenorden, Kindergartenleiterin in Bretten, Baden-Baden, Karlsruhe, Mannheim, Anna (1904) half der Mutter im Kolonialwarengeschäft, Franz (1909) war Feinmechaniker bei der Firma Tränkle.