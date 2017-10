Triberg Nostalgische Empfindungen

Heute ist es die Quarzuhr, die unveränderlichen Schwingungen geben die Geschwindigkeit für die Zeiger an und an Genauigkeit nicht zu übertreffen ist, Uhren in allen Formen und Designs. Eine Überraschung für die Senioren war, welche Wandlungsfähigkeit die gute alte Kuckucksuhr in der Gegenwart durchlebt, der Blasebalg ist sichtbar. Der Kuckuck verschwindet nach seinem Ruf nicht mehr im Gehäuse, sondern sitzt obendrauf, außerdem können die Gehäuse Farben annehmen, von Braun bis Silber. Ein Meilenstein war die Funkuhr, auch sie von Junghans entwickelt. Die Sensation war die Stoppuhr von Junghans, die es zu "olympischen Ehren" brachte.