Triberg Nikolausmarkt bietet viel für Groß und Klein

Ein Fotoatelier wird Bilder machen, die Interessierte erwerben können. Aber auch Vereine, Kindergartenkinder und Schüler sind mit von der Partie, so eine Klasse des Schwarzwald-Gymnasiums, der neue Förderverein der Grundschule Triberg und der hiesige Imkerverein. Zum stimmungsvollen Ambiente tragen Lichtspiele bei. Des weiteren steht ein Kinderkarussell für den Nachwuchs bereit. Um 16.30 Uhr haben die Kindergartenkinder des "Mariengartens" einen Auftritt. Ab 17 Uhr empfängt der Nikolaus mit Knecht Ruprecht in der Villa Wehrle die Kinder und hat für jedes eine Nikolaustüte mit Leckereien parat. Eltern können im Vorfeld übers Smartphone Infos übermitteln, um die Begegnung des Nikolauses mit den Kindern noch persönlicher zu gestalten.

Eine App hierfür findet sich auf den Einladungskarten zum Nikolausmarkt, die im Handel in Triberg ausliegen. Die Eltern können sich aber auch über "www.parkhotel-wehrle.de" via Internet melden. Wenn der Besucherandrang weiterhin so gut ist, soll der Nikolausmarkt auch in den Folgejahren ausgetragen werden, meint Ilona Möckesch. Weitere Interessenten, seien es Händler, Vereine, Schulen oder andere Einrichtungen, seien willkommen, mitzumachen.