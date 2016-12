Triberg Nikolaus würdigt Dorfgemeinschaftshaus

Alles in allem ergab sich ein Bild friedvollen und freudvollen Zusammenwirkens. "Es ist für uns eine Zeit angekommen, die bringt uns eine große Freud", eröffnete der Kirchenchor die Feierstunde. Vorsitzende Ulrike Kienzler las eine Legende von einem Engel vor, dem das schönste glitzernde Kleid oder das Leben auf einer Wolke nicht befriedigen konnte. Bis ihn ein Sonnenstrahl traf, der ihm das Glück brachte.

Dann waren die Kleinsten dran mit dem Lied "Wenn’s schneit, wenn’s schneit, ist Weihnacht nicht mehr weit". Dafür erhielten sie den Beifall der Senioren und von Ortsvorsteher Storz einen Klausenwecken. Nach Darbietungen der Musikkapelle sprach Pfarrer Ockert zu "Bereitet dem Herrn den Weg!" das geistliche Wort. Er bezog diese Aufforderung auf die sozialen Nöte der Welt, denen man durch Spenden entgegenwirken könne. Dies sei ein wichtiger Bereich im Evangelium.

Dann kam der heilige Nikolaus (Gottfried Philipp) mit Knecht Ruprecht (Robin Bertsche). Der Heilige erläuterte das Leben des großen Bischofs, der in allen Lebenslagen half, soweit es in seinen Kräften stand. Er rettete ein Schiff aus Seenot, weshalb er Patron der Seeleute wurde. Eine Hungersnot bezwang er nach langer Dürre, indem er Getreide aus einem Schiff entlud. So wurde er in der ganzen Welt beliebt.