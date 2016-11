Triberg Niedriger Milchpreis drückt Bilanz

Zwischen Gemeindeverwaltung und den Bauern stimme es, weil hier in Sachen Infrastruktur, Breitband-Versorgung und Winterdienst viel getan werde und der Dialog mit Ortsvorsteher Reinhard Storz ebenso wie mit der Triberger Verwaltung stets einvernehmliche Lösungen ergebe.

Kassiererin Zita Echle stellte keine Bewegungen in der Kasse fest bis auf einige Cent Zinsen. Dadurch bedingt konnte Reinhard Storz die Mitglieder zur vollen Entlastung des Vorstands aufrufen. Storz stellte fest, dass gerade die Kleinlandwirte, die es gerade im Schwarzwald zuhauf gebe, immer stärker unter Druck gerieten. Eine enorme Flut an Vorschriften und ein ständig sinkendes Einkommen bei immer stärker werdender Belastung sorgten dafür, dass immer mehr Betriebe aufgäben.

Sorge bereite der Stadt die Infrastruktur. Neben einigen größeren Vorhaben, beispielsweise im Leutschenbach, habe der Gemeinderat in den nächsten Jahren jeweils 75 000 Euro für Unterhaltungsmaßnahmen bereitgestellt. Er mahnte an, dass ohne Landwirtschaft der Tourismus sehr einseitig werde. Wegen immer stärker werdender Probleme mit Schwarzwild stehe eine Versammlung der Jagdgenossenschaft an.

BLHV-Vizepräsident Bernhard Bolkart lobte den Ortsvorstand des BLHV wegen seines guten Kontakts zur Basis und den Mitgliedern. Der BLHV selbst sehe sich als politischer Vertreter der Bauern, mit erweiterten Aufgaben. Als Beispiel nannte er die Eigenwasserversorgung, die ohne das Zutun des Verbandes wesentlich teurer wäre und häufiger stattfinden müsste. Sorge bereiteten die kommende Düngeverordnung, Natura 2000 und die dahinter stehenden FFH-Gebiete, dazu drücke das anstehende Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf auf die Gemüter. Zudem machte er auf die vielfältigen Aufgaben der Bezirksgeschäftsstelle aufmerksam.

Pflegeverträge thematisiert

Nach der eigentlichen Hauptversammlung hatte Hug mit Stefan Walther und Anna Stangl die Geschäftsführung des Landschaftserhaltungsverbands LEV des Schwarzwald-Baar-Kreises eingeladen, um über die Landschafts-Pflegeverträge zu sprechen. In Triberg betreibe der LEV derzeit 33 Pflegeverträge mit insgesamt 62 Hektar Gelände, wofür es Zahlungen in Höhe von fast 48 000 Euro gebe, davon entfielen derzeit auf Gremmelsbach 14 Verträge mit 19 Hektar Pflegefläche, die Fördersumme betrage dabei 16 661 Euro. Zusätzlich vermittle der LEV zwischen Landwirten und Behörden beim Thema FFH und weiteren strittigen Naturschutzthemen. Spezialmaschinen habe man vorgestellt, arbeite im Bibermanagement mit und sorge mit verschiedenen Maßnahmen dafür, dass so genannte Neophyten (Kanadische Goldrute, Indisches Springkraut oder die Herkulesstaude) bekämpft würden.

Bei den Neuwahlen wurden die Amtsinhaber jeweils einstimmig wieder gewählt. Somit bleibt Clemens Hug Vorsitzender, Stellvertreter ist weiterhin Richard Schwer. Die Kasse führt weiterhin Zita Echle, und als Beisitzer wurden Herbert Hoick und Hubert Kaltenbach bestätigt.