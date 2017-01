Triberg Niederschläge werden zum Problem

Gut angekommen sei das neue Blockheizkraftwerk, es liefere durchschnittlich 40 Prozent des benötigten Stromes.

Noch nicht erteilt sei die wasserrechtliche Genehmigung, es gebe weiterhin nur die Duldung zu Einleitung in den Vorfluter. Allerdings seien mittlerweile alle vorgegebenen Hausaufgaben (Fremdwasseruntersuchungen in den Mitgliedsgemeinden sowie im Verbandskanal, Berechnung der Schmutzfracht und Ähnliches) abgearbeitet, die Ergebnisse lägen der unteren Wasserbehörde vor. "Wir erwarten die Entscheidung für eine weitere Genehmigung für die nächsten Jahre noch im ersten Halbjahr", zeigte sich Reuter zuversichtlich. Er erwarte aber Auflagen hinsichtlich Fremdwasser und Filtratbehandlung – was die Investitionen der nächsten Jahre prägen werde.

Die Entsorgung der Klärschlämme der Anlage mussten 2015 neu ausgeschrieben werden, den Zuschlag erhielt wie bereits in der Periode davor, die Mobile Schlammentsorgung GmbH (MSE) in Karlsbad, der sich als verlässlicher Partner bestätigt habe. Rund 750 Tonnen Klärschlamm fielen demnach pro Jahr an. Die Abwasserabgabe für 2015 belaufe sich auf knapp über 97 000 Euro, reduziere sich jedoch durch getätigte Investitionen.

"Wir haben sehr viel in Eigenleistung verbessert, unter anderem wurde die Bedachung des Faulbehälters in Ordnung gebracht", betonte Reuter. Mitte Februar gebe es einen Termin mit dem Amt für Wasser- und Bodenschutz, danach hoffe er spätestens bis Mitte des Jahres auf die Genehmigung der Anlage, erklärte Reuter abschließend.

Die Mitglieder des Gremiums nahmen seinen Bericht zur Kenntnis.

Raumschaft Triberg (hjk). Der zweite strittige Punkt der Haushaltsberatung in der ersten GVV-Sitzung des Jahres ergab sich im Einzelplan sieben, Unterabschnitt 7010, "Kläranlage" in Gremmelsbach. Hier hatte die Triberger Kämmerin Sylvia Vetter einen Betrag von 50 000 Euro eingestellt, der, wie sich herausstellte, als "erste Rate" für ein kleines Lagergebäude dienen sollte.

Lager dringend benötigt

"Wir haben unsinnig viele Dinge, die überall herumstehen und Platz versperren, teilweise auch draußen stehen", verteidigte Kläranlagenchef Werner Reuter diesen Ansatz. "Das reicht doch hinten und vorne nicht", stellte Schonachs Bürgermeister Jörg Frey fest. Er betrachte dies auch als Platzhalter, im Haushalt 2018 sollte diese Position dann als Haushaltsrest mitgenommen und der Restbetrag dann eingestellt werden.

Patt bei Abstimmung

Bereits zuvor hatte Frey festgestellt, dass er kein Freund der ewigen Haushaltsreste sei, daher plädiere er für einen Betrag von 20 000 Euro für eine entsprechende Planung, dann könne man für 2018 den Restbetrag für den Bau einsetzen. Hier machte Strobel von seinen Möglichkeiten Gebrauch und sorgte bei der Abstimmung für ein Patt, so dass er seine Vorstellungen durchsetzte.

Haushalt verabschiedet

Ansonsten konnte der Haushalt 2017 so angenommen werden. Insgesamt beträgt das Haushaltsvolumen des GVV 2, 0967 Millionen Euro (Vorjahr 2,0502 Millionen), davon im Verwaltungshaushalt 1 762 700 (1 719 700 im Vorjahr), im Vermögenshaushaushalt 334 000 (330 500) Euro.