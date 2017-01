Triberg Niederschläge werden zum Problem

Zwar setze sich das Personal durch den Einsatz besserer Betriebsmittel stetig dafür ein, die Reinigungsleistung zu optimieren, doch gerade in Fällen starker Trockenheit müssten auch zusätzliche Mittel eingesetzt werden, um den Betrieb sicher zu gewährleisten, räumte Reuter ein.

Gut angekommen sei das neue Blockheizkraftwerk, es liefere durchschnittlich 40 Prozent des benötigten Stromes.

Noch nicht erteilt sei die wasserrechtliche Genehmigung, es gebe weiterhin nur die Duldung zu Einleitung in den Vorfluter. Allerdings seien mittlerweile alle vorgegebenen Hausaufgaben (Fremdwasseruntersuchungen in den Mitgliedsgemeinden sowie im Verbandskanal, Berechnung der Schmutzfracht und Ähnliches) abgearbeitet, die Ergebnisse lägen der unteren Wasserbehörde vor. "Wir erwarten die Entscheidung für eine weitere Genehmigung für die nächsten Jahre noch im ersten Halbjahr", zeigte sich Reuter zuversichtlich. Er erwarte aber Auflagen hinsichtlich Fremdwasser und Filtratbehandlung – was die Investitionen der nächsten Jahre prägen werde.

Die Entsorgung der Klärschlämme der Anlage mussten 2015 neu ausgeschrieben werden, den Zuschlag erhielt wie bereits in der Periode davor, die Mobile Schlammentsorgung GmbH (MSE) in Karlsbad, der sich als verlässlicher Partner bestätigt habe. Rund 750 Tonnen Klärschlamm fielen demnach pro Jahr an. Die Abwasserabgabe für 2015 belaufe sich auf knapp über 97 000 Euro, reduziere sich jedoch durch getätigte Investitionen.

"Wir haben sehr viel in Eigenleistung verbessert, unter anderem wurde die Bedachung des Faulbehälters in Ordnung gebracht", betonte Reuter. Mitte Februar gebe es einen Termin mit dem Amt für Wasser- und Bodenschutz, danach hoffe er spätestens bis Mitte des Jahres auf die Genehmigung der Anlage, erklärte Reuter abschließend.

Die Mitglieder des Gremiums nahmen seinen Bericht zur Kenntnis.