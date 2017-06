Triberg Nicht nur an der Fastnacht aktiv

In Erinnerung wird das Jubiläumsfest der Narrenzunft Hirtenbueh Schönwald bleiben. Das ging nicht ohne die Sommerolympiade mit närrischen Wettkämpfen, darunter Milchkannenkegeln, Wettmelken, Kuhfladenzielwerfen, Wettsägen und Gülleschöpfen. Die Gremmelsbacher holten den ersten Preis.

Den Kassenstand trug Kassier Markus Fehr vor, geprüftworden war die Kasse von Wilfried Kund und Sylvia Schneider. Erfreulicher Höhepunkt aller Hauptversammlungen ist jeweils die Ehrung langjähriger Mitglieder. Die silberne Ehrennadel für 20 Jahre Mitgliedschaft erhielten Steffi Laube und Karin Klausmann. Für zehn Jahre Treue wurden Tanja, Mariella und Wilfried Kunz mit der Ehrennadel in Bronze geehrt.

Ortsvorsteher Reinhard Storz danke für die Leistungen in einem ereignisreichen Jahr, vor allem für die Ausrichtung des Holzschuehklepferballs im Dorfgemeinschaftshaus, jeweils Höhepunkt der Gremmelsbacher Fasnet, der immer auch viele prominente Gäste anzieht. Keine geringe Leistung für ein Dorf mit inzwischen weniger als 500 Einwohnern.

Darüber hinaus wirken die Holzschuehklepfer an Aktionen in Dorf und Stadt mit. Bei der Dorfputzete, am Seniorennachmittag zeigen sie, wie sie motivieren können. Der Ortsvorsteher sicherte dem Verein die Unterstützung der Ortsverwaltung zu, der Gemeinderat erhöhte die Zuschüsse, wovon auch die Fasnet profitiert.

Die Wahlen brachten keine Überraschungen. Zunftmeisterin blieb Steffi Laube, der stellvertretende Zunftmeister Roland Dieterle führt sein Amt weiter. Aktive Beisitzer blieben Alfred Schlösser und Gerd Kienzler.

Bunt geht es auch in die Zukunft. Am 16. und 17. September gönnt man sich einige Stunden Erholung auf dem Heideschlössle, mitten im Wald zwischen Martinskapelle und Brend gelegen. Es stehen Wanderungen, unter anderem zum Brend, und Grillen auf dem Programm. Aktiv ist der Gremmelsbacher Fasnetverein im nächsten Jahr am Stadtfest, am Schinkenfest. Für den Fastnachtssonntag ist im Dorfgemeinschaftshaus eine lockere Party geplant, zusammen mit den Glepfdohlen.

Auch auswärts will man den Namen Gremmelsbach zu Ehren bringen. In Schönwald werden die Holzschuehklepfer am Umzug teilnehmen, ein schönes Narrentreffen wird noch gesucht. Zur Erleichterung und größerer Übersichtlichkeit wird der Verein im ehemaligen Ringerraum einen Schrank bekommen, wo die Akten zentral gelagert sind.