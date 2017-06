Triberg Neues entdecken

Armin Kienzler thematisiert am kommenden Montag ab 19.30 Uhr die Wanderwege der Wasserfallstadt. Denn, da ist sich der Referent sicher, in der näheren Umgebung ist einiges zu entdecken. Es lohnt sich also, genauer hinzusehen. Kienzler ist Gründungsmitglied des Vereins Wutachtalbahn. Er veröffentlichte bereits im Almanach, den Heimatblättern und in anderen Bereichen der Heimatkunde Berichte.

Nach Kienzlers Vortrag sind bis Oktober noch vier weitere Kulturmontage geplant. Siegbert Hils, Karl Volk, Dieter Stein und Stefan Fleck sind die weiteren Referenten.

Der Eintritt für die Kulturmontage ist frei. Nach den Vorträgen besteht darüber hinaus die Möglichkeit zum Austausch.