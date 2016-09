Triberg Neue Saison startet mit Kooperation

Triberg. Die Jugendabteilung des FC Triberg hatte keine Kosten und Mühen gescheut, um die jungen Kicker zu begeistern, die von allen Seiten mit ihren Familien in den Roßgrund strömten.

"Mit Spiel und Spaß und leckerem Essen wollen wir die neue Saison 2016/2017 anpfeifen", versprach Thomas Gniech bei der Begrüßung. Danach wurden die Trainer und Jugendmannschaften aus Triberg und der Umgebung vorgestellt, angefangen von den Schonachern über die Schönwälder bis hin zu den Nußbachern. "Vereint in die neue Saison starten, ab sofort spielen wir in Teams", hieß das Motto der Veranstaltung, bei der es ringsum von Kindern und Jugendlichen nur so wimmelte. Auch einige Fußball-Mädels hatten sich unter die zahlreichen Jung-Kicker gemischt.

Jugendleiterin Stephanie Holzapfel und Jugendleiter Thomas Gniech begründeten den gemeinsamen Start mit den neuen Spielgemeinschaften und mit dem Wunsch, auch die Eltern der auswärtigen Sportler kennenzulernen. Stolz wies die FC-Jugendleitung auf den neuen Verkaufsanhänger hin, der im Internet gekauft wurde, damit für die Bewirtung mehr Platz zur Verfügung steht. "Josef Weis und Dirk Holzapfel haben den Wagen in knapp 200 Arbeitsstunden umgebaut, so dass er jetzt ein richtiges Schmuckstück ist", lobte Gniech unter dem Beifall des Publikums seine Kollegen vom Organisationsteam. Nach der Begrüßung wurden die Kinder auf den Sportplatz geschickt, um ein wenig zu kicken. "Aber streitet nicht und seid artig", ermahnte Thomas Gniech die Kleinen, die sich jedoch völlig friedfertig zeigten. "Unser Ziel muss es sein, fair zu spielen, fair zu gewinnen, aber auch fair zu verlieren", argumentierte der Jugendleiter und rief die Eltern dazu auf, diese Parole zu unterstützen.