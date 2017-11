Triberg Neue Garage für höheres Fahrzeug

Triberg-Gremmelsbach. Interessiert an den Informationen von Bürgermeister Gallus Strobel zeigten sich die Bürger und Teile des Ortschaftsrats anlässlich seines Wahlkampf-Auftritts im Feuerwehrraum.

Strobels Wahlkampf steht unter dem Motto "Triberg hat Zukunft", doch zunächst blickte er auf seine 16-jährige Amtszeit zurück. "Was haben wir in den letzten Jahren erreicht, um die kleine Stadt voran zu bringen?" Bewegt hat er sicherlich viele Dinge. Im "Jahr der Ortsteile" wurde die Beschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeugs beschlossen, und für den "Geräte-Wagen Transport" (GWT) muss eine neue Garage gebaut werden.

Doch Strobel will nicht beim Erreichten stehen bleiben, vielmehr will er in seiner dann dritten Amtszeit einige Dinge zum Ende bringen. Dabei sollen ihm auch weitere Grundstücksverkäufe auf der "Adelheid" helfen, denn "alles, was wir dort künftig verkaufen, geht unmittelbar in den Stadtsäckel, nachdem wir den Kredit im letzten Jahr abbezahlt haben", betonte er. Allerdings sieht er beinahe schon eine Notwendigkeit, weitere Kredite zur Finanzierung aufzunehmen, beispielsweise zur weiteren Breitbanderschließung – eine Aufgabe der Kommunen, wie vor 100 Jahren die Stromanschlüsse oder die Ver- und Entsorgung in Sachen Wasser.