Triberg Neue Facetten in der Alten Fabrik

Zumindest die Pianistin wollte eigentlich nie in den kalten Schwarzwald, ihr Mann schon eher, er liebe den Wald, sagt Natalie Damm. Als sie dann schwanger wurde, habe man 2011 das jetzige Wohnhaus in Gremmelsbach per Zufall gefunden. "Es war nur kurz im Internet zu finden. Und die Vorbesitzer wollten wissen, was wir mit dem Haus zu tun gedenken", so die Künstlerin. Dass sie auf Dauer mit Kind in Gremmelsbach leben wollten, sei wohl überzeugend genug gewesen. Mittlerweile unterrichtet sie auch in Triberg bereits etliche ältere Kinder und Erwachsene.

Mehr und mehr zog sich das Paar aus Freiburg zurück, momentan unterrichtet sie noch an zwei Tagen ältere Kinder und Erwachsene am Klavier – aber auch das soll mit der Zeit nachlassen. Nun hat das Künstlerpaar einen Coup gelandet. Wer die Alte Fabrik in der Riffhalde kennt, wird sich ob dreier Schilder verwundert die Augen reiben: Galerie- Café-Musik steht groß über dem Eingang. Und das bekommt nun alles Leben. Ein schnuckeliges kleines Café ist im ersten Obergeschoss des Hauses entstanden, das von außen liebevoll restauriert wurde und im Inneren den Charme eines alten Hauses atmet, mit leisem Anklang eines alten Industriegebäudes.

Er lebe als Künstler das "Recycling", gibt Arnold Genewitz unumwunden zu. Eine alte Industrieuhr habe er zu spät gefunden, sie existiert nur noch in Teilen, die er liebevoll zusammengestückelt hat. Alte Stahlträger sind in den Raum eingearbeitet, auch die Türen gehören eigentlich in die Vergangenheit.