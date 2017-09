Triberg Ein Neubau mit 24 weiteren Plätzen

CDU-Gemeinderat Martin Mayer bewertete die Planung sehr positiv und Helmut Finkbeiner von den Freien Wählern sorgte sich um die Beeinträchtigung der Heimbewohner während der Bauphase. Diese sollten sich im Rahmen halten, antwortete Strobel. Schwieriger werde dies, wenn in der langfristigen Planung ab 2027 das Haupthaus zur Sanierung anstehe. Die Aufgaben und der Geschäftsbetrieb des Sozialwerkes wären in den vergangenen Jahren enorm gewachsen, erklärte Strobel und kündigte für Anfang Oktober eine Mitgliederversammlung an. Der Vorstand des Sozialwerks wolle der Empfehlung des Caritas-Verbandes nachkommen und ein hauptamtliches Vorstandsgremium installieren. Dies und die daraus resultierende Satzungsänderung werden in der Mitgliederversammlung verhandelt werden. Den Neubauplänen stimmte der Gemeinderat komplett zu.

Das Sozialwerk Schwarzwald Triberg lädt seine Mitglieder zur Mitgliederversammlung am 13. Oktober ab 19.45 Uhr im Foyer des Pflegeheim St. Antonius ein. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem: Bericht des Vorsitzenden Gallus Strobel, Schatzmeisterin/Mitgliederentwicklung, Feststellung des Jahresabschlusses 2016, Berichte der Geschäftsentwicklung St. Antonius/St. Elisabeth, Bericht und Aussprache über die beabsichtigte, umfassende Satzungsänderungen des Vereins. Ziel ist es, dem Verein zukunftsfähige und leistungsstarke Strukturen zu schaffen. Der bisher von Ehrenamtlichen gebildete Vorstand soll durch einen geschäftsführenden hauptamtlichen Vorstand ersetzt werden. Der aus Ehrenamtlichen besetzte Vorstand soll zu einem Aufsichtsrat umgewandelt werden. Damit wird die Verantwortung und Haftung in die Hände der heute schon operativ tätigen Geschäftsführung gelegt, die Interessen des Vereins künftig durch den Aufsichtsrat gegenüber dem geschäftsführenden Vorstand wahrgenommen. Eine solch moderne Vereinsstruktur, wie sie heute laut Vorsitzendem Strobel bei Trägern im Bereich der Wohlfahrtspflege üblich ist, trage den sich gravierend geänderten wirtschaftlichen und regulatorischen Anforderungen an Trägervereinen Rechnung und schaffe die tragfähige Basis für eine erfolgreiche Zusammenarbeit von Haupt- und Ehrenamt.

Der Entwurf der Satzung kann in der Geschäftsstelle des Vereins, Schulstraße 13 in Triberg zu den Öffnungszeiten von Montag bis Freitag, 8 bis 12.30 Uhr und Montag bis Donnerstag von 15 bis 17.30 Uhr eingesehen werden.