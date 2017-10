Triberg Naturwissenschaft fasziniert Realschüler

Auch wichtige Arbeitgeber aus der Region waren vertreten und so konnten die Schüler bereits Eindrücke und Ideen für ihre Praktika im nächsten Schuljahr sammeln. In Rust war an diesem Tag die Faszination für Hightech und Naturwissenschaft greifbar und viele wären gerne noch länger geblieben.

So fuhren alle am Ende zufrieden und mit einigem Wissen mehr nach Hause und nicht nur die begleitenden Lehrkräfte Beate Blattner und Thomas Hasenhindl werden sich gerne zurück an diesen rundum gelungenen Ausflug erinnern.