Am heutigen Samstag ist es soweit: Nach dem großen Narrentreffen am Wochenende steht den Triberger Narren schon der nächste Höhepunkt ins Haus, der Zunftball. Die traditionelle Veranstaltung steigt wie üblich im Kurhaus. Ab 19.30 Uhr bringt die Zunft ein buntes Programm auf die Bühne. Nach Musikunterhaltung, dem Einzug von Teufel, Fuchs, Federeschnabel und Spättle sowie dem Narrenspruch wird der Jugendteufelstanz erneut aufgeführt. Weiter geht es mit Reimen, Sketchen und Anekdoten aus dem Städtle. Tänze und der aus dem Vorjahr bewährte DJ werden zur Stimmung beitragen, genauso Leckereien aus Küche, Keller und Bar. Eintrittskarten für Kurzentschlossene gibt es noch an der Abendkasse. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Foto: Archiv