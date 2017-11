Triberg Nahverkehr im Westkreis lückenhaft

Nur wenige Mitglieder der SPD aus der Raumschaft hatten den Weg in das Hotel Bären in Triberg gefunden. Dennoch fand in Anwesenheit des Kreisvorsitzenden Jens Löw ein reger Austausch statt, der sich von der Raumschaft bis in die Bundespolitik reichte.

Raumschaft Triberg. Zunächst teilten die Triberger Genossen den Schonachern mit, dass demnächst wohl im Gemeindeverwaltungsverband der Antrag der Realschule zur Umstellung auf eine Ganztagsschule behandelt werde. Das pädagogische Konzept sei nicht ganz das gewesen, was den Fraktionsmitgliedern so vorgeschwebt habe, dennoch hätten sie im Gemeinderat zugestimmt. Mit Blick auf den Gast aus dem Gemeinderat Hornberg, Rolf Hess, meinten sie, dass dies auch Auswirkungen auf Schüler von dort habe, da noch immer sehr viele Schüler von dort und den umliegenden Dörfern an die Realschule Triberg kämen.

Bemängelt worden war seitens der Triberger Ratsmitglieder, dass das Thema Kosten nicht einmal erwähnt worden sei. Positiv sei, dass man am Ende an allen Bildungseinrichtungen von der KiTa bis hin zum Gymnasium ein durchgängiges Ganztagsmodell anbieten könne. Leider habe sich bisher erwiesen, dass das Modell ehrenamtlicher Helfer aus den Vereinen nicht greife, da diese zu den relevanten Zeiten selbst noch arbeiteten. Jens Löw empfahl den Tribergern, sich über Ganztagsschulen zu informieren und solche mit einem funktionierenden Konzept anzusprechen. Ein guter Ansprechpartner sei dazu sicher auch der Landes-Elternbeirat, meinte er.